Idén szerencsénk lesz? Megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra

December közeledtével minden évben sokakat érdekel a kérdés, hogy vajon idén fehérbe borul-e a táj az ünnepek idejére? Most mi is utánajártunk, lesz-e fehér karácsony 2024-ben Komárom-Esztergomban, valamint annak is, hogy minek hihetünk: a népi jóslatoknak, vagy a hosszútávú időjárás-előrejelzéseknek?

Mint arról beszámoltunk már korábban, november 22-én, pénteken az ország több részére – köztük Komárom-Esztergomba is – megérkezett a várt havazás, és leesett az első hó. Ezzel pedig megint előjött az ilyenkor szokásos sláger kérdés, amely a legtöbb embert foglalkoztatja: hogy az idei évben lesz-e fehér karácsony? Utánajártunk, lesz-e fehér karácsony az idén

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ahogyan arra a Vaol.hu is felhívta a figyelmet, a népi időjóslás úgy tartja, hogy ha Katalin kopog, karácsony locsog. Azaz, ha november 25-én fagy, akkor karácsonykor esős, latyakos idő várható. Ennek viszont a fordítottja is igaz, azaz ha ezen a napon esős, enyhe idő van, akkor karácsonykor fagyni fog.

Mivel idén ezen a napon a tíz Celsius-fokot is megközelítette a hőmérséklet, így ez alapján inkább kopogni fog. Ez persze nem jelenti teljes bizonyossággal azt, hogy fehér lesz az idei karácsony, de az esély megvan rá. Más is befolyásolhatja, hogy lesz-e idén fehér karácsony A téli időjárás ugyanis sok minden tényezőtől is függ. Az egyik ilyen dolog a jet stream, ami magyarul futóáramlást jelent. A koponyeg.hu szerint egyszerűen fogalmazva ez a Föld légkörének egyfajta „gyorsforgalmi útja”, amely a meleg és hideg levegő találkozásánál jön létre, ahol nagy hőmérséklet- és nyomáskülönbségek alakulnak ki. Ez egy nagy sebességű széláramlat, amely a légkör felső rétegeiben, 8–12 kilométer magasan fúj, és elképesztő sebességgel halad: néha akár 400 kilométer/órával is.

Mivel az időjárást sok tényező befolyásolja, nehéz a fő kérdésünkre pontos választ adni, viszont a jet stream szolgálhat némi iránymutatással. Ha a futóáramlás délre húzódik Európa felett, az hideg, sarkvidéki levegőt hozhat, ez pedig jelentősen növeli a hóesés valószínűségét. Amennyiben viszont, ha ez pont fordítva történik, tehát északabbra tolódik, akkor enyhe, esős és szeles időre számíthatunk. Így ábrázolható a jet stream áramlás

Forrás: Shutterstock/Illusztráció Pontosan olyan összetett lehet a futóáramlások értelmezése, amilyennek elsőre látszik. A futóáramlások megfigyeléséhez műholdas adatokra, speciális időjárási modellekre és bonyolult számítógépes szimulációkra van szükség.

Akkor 2024-ben fehér lesz a karácsonyunk? Mint írják, teljes bizonyossággal a jet stream segítségével sem lehet ennyire előre megmondani, hogy karácsonykor várható-e havazás, ez az ünnepekhez közeledve válik majd egyértelművé. Akit pedig foglalkoztat, annak érdemes figyelemmel kísérni a friss meteorológiai jelentéseinket a karácsony előtti napokban.

