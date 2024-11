Itt a tél, megjött az első hó

Mint ahogyan az a fenti képünkön is látszik, Tatán is leesett ma reggelre az első hó. De nem ez az egyetlen hely, ahol havazott. Az alábbi videókon jól látható, hogy Tatabányán, illetve Kisparnakpusztán is hullott a hó. Továbbá információink szerint Dunaszentmiklóson, Dobogókőn, Tatán, Tatabányán, Bajnán, Esztergomban, Kecskéden és Pilisszentléleken is beköszöntött a tél hó formájában.

Péntekre a hóhelyzet miatt egyébként már az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták.