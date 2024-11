A Köpönyeg.hu prognózisa szerint november 23-án, szombaton a többórás napsütés mellett északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan egy-egy hózápor is előfordulhat. Reggel általában -6 és 0 fok várható, de a havas északi tájakon -10, -11 fok is lehet. Délután -1, +6 fok valószínű.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton délelőtt felhőtömbök vonulnak északnyugatról délkelet felé, emellett hosszabb-rövidebb időre a legtöbb helyen kisüt majd a nap, és az Északi-középhegység területén is javulnak a látási viszonyok. Egy-egy hózápor főként a nap első felében nem kizárt. Délutántól egyre nagyobb területen kiderül az ég, és csökken a csapadék esélye. Az északnyugati szél főként hazánk északnyugati felén erősödik meg, Sopron és a Bakony környékén akár viharos lökések is előfordulhatnak.

Forrás: met.hu

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.