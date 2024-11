A Köpönyeg.hu prognózisa szerint északon, északkeleten erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délen változóan felhős idő lesz, akár többórás napsütéssel. Csapadék nem valószínű. A dél-nyugati szél sokfelé megélénkül. 0 és +10 fok között változik a hőmérséklet, Észak-keleten lesz a hidegebb.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint vasárnap, a hajnali órákban nyugat, északnyugat felől változó vastagságú felhősávok sodródnak fölénk, de emellett is előfordulnak derültebb körzetek, elsősorban a Tiszántúlon. Csapadék nem várható. Az északkeleti, keleti vidékeken helyenként zúzmarás köd képződhet. A déli szél az ország déli és nyugati részén ismét erőre kap, hajnalban már több helyen is megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között várható, de a szélárnyékos, hóval borított északkeleti tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A Dunántúlon már este, késő este beállhat a minimum.