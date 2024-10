A Köpönyeg.hu prognózisa szerint október 5-én, szombaton marad a borongós idő, és északkeleten, keleten még szitálás előfordulhat. Hajnalban ködfoltok képződnek. Az északnyugati szél élénk marad.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton többnyire borult idő várható, majd a déli, kora délutáni óráktól az ország északkeleti felén vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró és rövidebb időre a nap is előbukkanhat. Szitálás, kisebb eső előfordulhat az országban, de jelentősebb eső, zápor inkább csak a Dunántúl nyugati felén valószínű. Az általában északnyugati, nyugati irányú szelet a Dunántúl északnyugati részén élénk, olykor esetleg erős lökések kísérhetik.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.