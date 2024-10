A Koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán nyugat felől elszórtan alakul ki záporeső a megnövekvő felhőzetből. Emellett többórás napsütés is várható. A dél-nyugati szél megerősödik. 22 fok körüli értékeket mérhetünk.

A HungaroMet prognózisa szerint szerdán nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul át, reggel, délelőtt is jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és összességében sok helyen valószínű eső, zápor. Délelőttől délnyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de gomolyfelhők képződnek, amelyekből hátoldali záporok fordulhatnak elő, kis eséllyel az ég is megdörrenhet. A déli, délnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között valószínű, keleten a front érkezése előtt állhat be a maximum, de a tartósabban felhős, csapadékos tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz.