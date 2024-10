A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden a köd és pára felszállását követően többnyire derült vagy enyhén felhős, napos és száraz időre lehet számítani. A szél jellemzően mérsékelt marad. Az Országos Meteorológiai Szolgálat keddi előrejelzése szerint nyugaton a rétegfelhőzet makacsabban is megmaradhat, de legkésőbb délután Sopron környékén is kisüthet a nap. Másutt derült, napos idő várható kevés fátyolfelhővel. Csapadék nem lesz. A délkeleti, déli szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de északnyugaton és Borsod északi részén kissé hűvösebb is lehet.