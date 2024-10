Lesz-e fehér karácsony az idén? Erre a kérdés keressük legtöbben már ilyenkor is a választ. Nos, akik azt szeretnék tudni, milyen időt tartogat még számunkra az idei év, jó helyen járnak, ugyanis a vaol.hu most összefoglalta, hogyan is jósolható meg az idő Orsolya napja, azaz október 21-e alapján a karácsonyig tartó időjárás.

Ha bízunk a hagyományokban, az Orsolya napi időjárás alapján nem lesz fehér karácsonyunk

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Hagyományőrző jóslatok: az Orsolya napi időjárás mutatja, milyen idő lesz karácsonyig

Az arcanum oldalán található fogalommeghatározás szerint a hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, hogyha Orsolya-napkor szép az idő, akkor karácsonyig meg is marad. Szlavóniában Orsolya-napkor takarították be a káposztát. Úgy tartják, hogy Orsolya időjárása a téli időjárás jelzője. Amilyen idő van ilyenkor, olyan lesz a tél.

Az idei Orsolya nap értelmében nem borítékolható a fehér karácsony

Ha a hiedelmet vesszük alapul, még jó ideig élvezhetjük a kellemes őszies időt, ugyanis erre a napra a köpönyeg.hu előrejelzése szerint - és a már megtapasztaltak alapján - a hétfői napon a 16-17 fokos csúccsal sem eső, sem nagy szél nem árnyékolta be a gyönyörű, őszies időt. Ugyan az enyhe télnek mindenki örül, a fehér karácsony szerelmesei biztosan abban reménykednek, hogy tévednek a meteorológusok Orsolya napját illetően, ugyanis a fehér karácsonyhoz bizony dermesztő hideg kell.