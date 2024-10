A Köpönyeg.hu prognózisa szerint október 19-én, szombaton a Nyugat-Dunántúlon rétegfelhős lesz az ég, csak estétől csökken jelentősebben a felhőzet. Máshol ugyanakkor sok napsütésre van kilátás. A keleti szél már csak néha élénkül meg.

A HungaroMet előrejelzése szerint is a Nyugat-Dunántúlon lesznek erősebben felhős tájak, közben nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyolfelhőzet is, amely elsősorban az ország nyugati felét-kétharmadát érinti, máshol túlnyomóan derült marad az idő. A nyugati vastagabb felhőzet legkésőbb reggel felszakad, és napközben a fátyolfelhőzet is elkezd vékonyodni, csökkenni, így szombaton hazánk túlnyomó részén sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem valószínű. A keleties szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +10 fok között alakul, a felhősebb nyugaton számíthatunk az enyhébb, a derült keleti tájakon a hidegebb időre.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.