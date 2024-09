A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szeptember 30-án, hétfőn napos időre lehet számítani, helyenként gomoly- és fátyolfelhőkkel. Eső nem valószínű. Az északi, északkeleti szél sok helyen erősödik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 9 fok között alakul, néhol akár 0 és 3 fokot is mérhetnek, míg délután 14 és 19 fok közötti értékek várhatók.

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn a felhős részeken is szakadozik a felhőzet, délután gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, csapadék nem várható. Elsősorban a Tiszántúlon élénk marad az északi szél, egy-egy erős széllökés sem kizárt, ugyanakkor az ország többi részén többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Emellett az Észak-Dunántúlon már délire fordul az áramlás.

Forrás: met.hu

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.