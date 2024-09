A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szeptember 12-én, csütörtökön nyugaton erősen megnövekszik a felhőzet, és ott már esőre, záporesőre is lehet számítani. Az ország többi részén még többórás napsütés várható, aztán délutántól-estétől mindenhol felhősödés kezdődik.

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtök reggeltől a Dunántúlon egyre nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletet döntően 10 és 15 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabban, 14 és 20 fok között alakul, a nyugati határ mentén reggel, délelőtt áll be a maximum-hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.