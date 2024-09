...és az ökoszorongásról

A neurológus, pszichiáter azt is elmondta, hogy a környezeti viszonyok változásai, a Föld időjárásának szélsőségei, a globális felmelegedés, tehát mindaz, amit tudunk és a bőrünkön is érzünk, összességükben keltenek szorongásos hangulatot, katasztrófaérzést, a jövő bizonytalanságát. Ökoszorongásnak is hívják ezt. Védettséget lehet szerezni ellene relaxációval, társas programokkal és sporttal.