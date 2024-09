A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden nyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki eső, zápor, a Dunántúlon zivatar is előfordulhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a legtöbb - szűrt - napsütés az északkeleti, keleti országrészben várható, arrafelé inkább csak késő délután, este jelenhetnek meg a csapadékgócok. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, az Alföldön helyenként meg is erősödik. Emellett a zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 27 fok között alakul, de a Dunántúl tartósabban felhős részein ennél több fokkal alacsonyabb, míg az Alföldön néhol kissé magasabb is lehet.