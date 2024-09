A szokatlanul forró nyár után váratlan hideggel jött az ősz. A nagy meleg miatt egyes iskolákban rövidített órákkal is indult a tanév. A meteorológiai előrejelzések szerint azonban a hétvégén az ősz úgyszólván ránkrúgja az ajtót. Az esőkabáthoz most már elővehetjük a pulóvert is.

A meghosszabbodó nyárnak szigorúan vet véget az ősz hétvégén

Fotó: archív/Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Köpönyeg.hu szerint szombaton borult időre számíthatunk, sokfelé esővel, helyenként kiadós mennyiségű csapadékkal. Viharos északnyugati széllökések is előfordulhatnak, főként a magasabban fekvő területeken. Erős lehűlésben lesz részünk, 17 és 24 fok közötti hőmérséklettel, de a tartósan borult és esős helyeken kevesebbet is mérhetünk. A vármegyénkre vonatkozó diagram szerint szombaton 11-15, vasárnap pedig 11-16 Celsius lesz.

A Met.hu előrejelzése sem cáfolja mindezt. Szintén csapadékot, viharos széllökéseket, de valamivel erősebb lehűlést jósol. Ez alapján vármegyénkben a várható hőmérséklet szombaton 7 és 10, vasárnap pedig 8 és 11 fok között alakul.