A Köpönyeg.hu prognózisa szerint a nap első felében a középső és a keleti felében még előfordulhat eső, zápor, majd mindenhol csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Az északi szél nagy területen marad erős. 16-17 fok lesz mindössze.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint vasárnap, a hajnali órákban összességében felhős idő várható, a Dunántúlon lehetnek kisebb-nagyobb szakadozások a felhőzetben. Az ország keleti felén azonban borult marad az ég, ott továbbra is többfelé fordulhat elő eső, zápor. Hajnalra, reggelre egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, melynek intenzitása is gyengül. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten egyre nagyobb területen megerősödik, néhol viharos széllökések is várhatók. Másutt élénk lesz a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható.