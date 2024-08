A koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn a sok napsütést gomolyfelhők zavarják, és főleg Észak-nyugaton, valamint Észak-keleten fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél élénk marad. 29-30 fok körüli értékeket mérhetünk.

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn a vastagabb frontális felhőzet délkelet felé halad, emellett gomolyfelhők is képződnek - ám ezek ellenére is az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. Szórványosan - nagyobb eséllyel és számban az északkeleti, valamint a délnyugati, nyugati tájakon - valószínű zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, a tartósabban felhős vidékeken ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.