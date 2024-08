A HungaroMet szombaton délelőtt kiadta az elsőfokú, sárga riasztást a fél országra, köztük Komárom-Esztergom vármegye egész területére a heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Szombaton napközben nagyobb eséllyel és számban egy északnyugat- délkelet sáv területén alakulhatnak ki zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok, de emellett az ország más részein, több helyen számíthatunk kialakulásukra. Este, éjszaka is aktív marad a légkör: estétől leginkább az Alföldön, majd éjjel északnyugaton is elszórtan képződhetnek zivatarok. A zivatarokat viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék is lezúdulhat veszteglő zivataroknál.

Mindeközben az országban a magas középhőmérséklet miatt hőségriasztás is érvényben van. A Dunántúl északnyugati felén, valamint az Északi-középhegységben 25 fok körüli, az ország többi részén továbbra is 27 fok körüli vagy feletti, a Dél-Alföldön, illetve a Dunántúl délkeleti területein 29 fok körüli napi középhőmérséklet valószínűsíthető. Vasárnap is hasonló eloszlásban várható a középhőmérsékletek alakulása: az ország északi felében 25, míg délkeleti részein továbbra is 29 fok körül alakul a napi középhőmérséklet.