A Köpönyeg.hu prognózisa szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, szórványosan záporesővel, zivatarral. 25 és 35 fok között változik a hőmérséklet, északnyugaton azonban hűvösebb időre számíthatunk. Az északi szél sokfelé megerősödik.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint hétfőn, a hajnali órákban erőteljessé válhat a felhőképződés, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A zivatarcellák, amelyeket helyenként felhőszakadás is kísérhet, észak felé haladnak. Az északiasra forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, zivatarok mentén erős, viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 20 fok körül alakul.