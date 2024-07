A Köpönyeg.hu prognózisa szerint vasárnap a sok napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de zivatar, zápor inkább csak estefelé az északi, és keleti tájakon fordulhat elő. Élénk, zivatarok környezetében viharos lesz az ÉNy-i szél.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap délelőtt többnyire napos idő várható kevés felhővel, majd a déli óráktól elsősorban a Duna vonalában, illetve attól keletre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés és arrafelé elszórtan kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. A cellákat elsősorban felhőszakadás kísérheti. Este az ország nagy részén csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, kiderül az ég. Az egyre nagyobb területen északias irányba forduló szelet a Dunántúlon időnként élénk lökések is kísérhetik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet északnyugaton, nyugaton általában 30 és 35, míg délkeletebbre továbbra is 35 és 40 fok között alakul.