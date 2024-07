Komolyan kell venni a hőségriadót: szervezetünket is megterheli a forróság

A hőhullám hatásai lehetnek a hőstressz, a napszúrás és a hőguta is. Leginkább a fiatal korosztály, 14 éves korig, valamint az idősek vannak a legnagyobb veszélyben. A gyermekeket, háziállatokat egy percre se hagyjuk a parkoló autóban! Még egy félárnyékban parkoló, leengedett ablakú jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet, akár 70 Celsius-fokot is mutathat az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot!