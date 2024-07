A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. Zápor, zivatar főleg északon fordulhat elő. A délnyugati szél többfelé megélénkülhet. 33 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.

Mindenki hűsölni vágyik a forróságban

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Teol

A Hungaromet prognózisa szerint Tatabányán már péntek délelőtt 33 fok lehet a hőmérséklet, délután pedig 37. Estefelé a 31 fokban hozhat majd enyhülést némi zápor. Ha már csapadék: zivatarok miatt az egész vármegyére elsőfokú riasztást és figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat. Mint írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Továbbra is érvényben van a piros, harmadfokú figyelmeztetés a kánikula miatt: a napi középhőmérséklet ugyanis 29 fok felett alakulhat.

Mindemellett péntek éjfélig az egész országban érvényben van a vörös kód. A vörös kód egy szociális figyelmeztetés, aminek egyrészt az a célja, hogy a kritikus időjárási helyzetekben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét arra, hogy a segítő tevékenység egyik legfőbb feladata az élet védelme, az emberek figyelmének felhívása a rendkívüli helyzetre. A mostani időjárás ugyanis életveszélyes lehet, ha valaki hosszabb ideig tartózkodik az utcán ebben a nagy hőségben. Ezért is fontos, hogy ha a tűző napon egy földön, vagy padon fekvő embert látunk az utcán, akin a hőguta, a kiszáradás jeleit véljük felfedezni, akkor adjunk neki ivóvizet és vigyük árnyékos, hűvösebb helyre. De ha ettől nem lesz jobban, akkor haladéktalanul hívjuk fel a 112-t.