A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdán sok napsütésre, igazi strandidőre számíthatunk. Esetleg az ÉNy-i határ mentén lehet frissítő zivatar. Gyenge marad a délkeleti szél.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán általában napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Délután azonban északnyugat felől egy közeledő hidegfront hatására elkezdhet megnövekedni a felhőzet és északnyugaton helyenként, másutt inkább csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar. Este tovább növekszik a felhőzet és északon egyre keletebbre is kialakulhat csapadék. A délkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul, így akár a napi melegrekord is megdőlhet.