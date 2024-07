A Köpönyeg.hu prognózisa szerint az ország nagy részén ragyogó napsütés várható. Északkeleten ugyanakkor még magasra törnek a gomolyfelhők, és itt zápor, zivatar kialakulhat. Főleg a nap első felében lesz még erős az északnyugati szél. 24 és 29 fok közötti frissebb időnk lesz, átmenetileg megszűnik a hőség.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csütörtökön, a hajnali órákban a gomolyfelhők összeesése után nagy területen kiderül az ég, de észak, északnyugat felől felhősávok sodródhatnak be az ország fölé. Este legkésőbb északkeleten, keleten is lecseng a csapadéktevékenység, ezt követően legfeljebb elvétve lehet zápor. Az északi, északnyugati szél éjszaka átmenetileg jelentősen veszít erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos részeken ennél hűvösebb is lehet.