A Köpönyeg.hu prognózisa szerint nyugat, délnyugat felől több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Emellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. 21 és 27 fok közé esik vissza a hőmérséklet és élénk marad az északnyugati szél.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint kedden, a hajnali órákban átmenetileg csökken, majd nyugat felől az ország északnyugati, nyugati felén ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, míg kelet felé haladva kevesebb lesz a felhő, emellett főként arrafelé pára, köd is képződhet. A nappali csapadék lecseng, majd hajnaltól délnyugat felől a délnyugati, nyugati megyékbe záporok, zivatarok érkezhetnek, néhol eső is lehet, valamint északkeleten is kialakulhatnak csapadékgócok. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. A minimum-hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű, de az északi völgyekben hidegebb is lehet.