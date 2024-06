A Köpönyeg.hu prognózisa szerint június 1-jén, szombaton többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Főleg az ország északnyugati, északi felén törnek ki zivatarok. Sokfelé megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet 24-25 fok lesz.

A HungaroMet Komárom-Esztergom vármegyére zivatarok kialakulása miatt elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki. Az elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A prognózis szerint éjszaka továbbra is többfelé, több hullámban fordulnak elő záporok, zivatarok, amelyek észak, északkelet felé mozognak. A Dunántúlon tartósabb csapadékhullás is valószínű. A hajnali órákra a csapadékgócok számossága jelentősen csökken, ezzel egyidejűleg a gomolyfelhők is egyre több helyen összeesnek, kiderül az ég, ugyanakkor foltokban köd képződhet. Szombaton erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani, helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati, déli tájakon kisebb eséllyel és számban valószínű csapadékgócok kialakulása.

Forrás: met.hu

Napközben már zivataroktól függetlenül is megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton az ország északnyugati felén 20 és 25, délkeleti felén 26 és 30 fok között alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Az erőteljes nappali felmelegedés az arra érzékenyeket megviselheti, náluk fejfájás, szédülékenység jelentkezhet. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.