A HungaroMet kiadta hétfőre is az elsőfokú, sárga figyelmeztetést Komárom-Esztergomra a zivatarok és felhőszakadások miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat ilyenkor. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

A prognózisuk szerint hétfőn az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhők, illetve szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést. Többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar. Főként északkeleten, keleten heves zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez felhőszakadás, (akár nagyobb méretű) jégeső társulhat! Lokálisan nagy mennyiségű csapadék hullhat! Késő délutántól északnyugat felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam. A déli, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. Zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között valószínű, de az északi, északnyugati tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lehet.

Forrás: met.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn a gyakran gomolyfelhős égből nyugat, délnyugat felől több hullámban érkeznek záporok, zivatarok. A szél észak-nyugatira fordul, és megerősödik. 25-26 fok köré csökken a hőmérséklet.