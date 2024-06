Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint megkezdődött északnyugat felől a légkör stabilizálódása, amely az esti órákban tovább folytatódik. Egyre inkább az ország délkeleti felén fordulnak elő további zivatarok, ezeket helyenként továbbra is kísérheti felhőszakadás, viharos széllökés, jégeső (2 centiméter körüli vagy alatti átmérővel). Emellett főként a Dunától keletre a kezdeti időszakban előfordulhatnak heves zivatarok is 2-4 centimétert elérő, esetleg meghaladó jégátmérő; 90 kilométer/órás meghaladó széllökés; felhőszakadásból 30-40 millimétert egymást követő zivatargócokból egy-két helyen akár 50 millimétert meghaladó csapadék kíséretében. Az éjszaka folyamán azonban az ország délkeleti felén is csökken a zivatarok számossága, valamint intenzitása.