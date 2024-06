A Köpönyeg.hu prognózisa szerint június 23-án, vasárnap a hajnali zivatarok elvonulása után sok napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Az északias szél élénk marad. A nagy hőség pedig 29-30 fok köré szelídül.

A HungaroMet előrejelzére szerint vasárnap a gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre számíthatunk, egyre inkább az ország középső harmadán előforduló záporokkal, zivatarokkal, amelyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet. Az északi-északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatar környékén viharos széllökés is lehet.

Forrás: met.hu

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak, stb.) is felerősödhetnek.