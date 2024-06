A Köpönyeg.hu prognózisa szerint június 13-án, csütörtökön továbbra is gyakran zavarják gomolyfelhők a napsütést. Nyugat felől elszórtan fordul elő záporeső. Estétől aztán szárazabb levegő éri el hazánk térségét. Élénk marad az északnyugati szél.

A Hungaromet előrejelzése szerint csütörtökön a felhős tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Gomolyfelhők képződnek, amelyek nagyobb eséllyel az ország keleti, délkeleti felén törhetnek magasabbra, így délután már egyre inkább ott lehetnek további záporok, zivatarok, amelyek este nagyrészt lecsengenek.

Az északnyugati, nyugati szél, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten, több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, de a legtovább felhős nyugati tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Forrás: met.hu

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.