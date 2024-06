A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton a többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és főleg a reggeli, illetve esti órákban fordul elő szórványosan zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.

A HungaroMet prognózisa szerint szombaton általában sok napsütés várható a képződő gomolyfelhők mellett, amelyek az ország keleti, délkeleti felén tornyosulnak magasabbra. Ott vastagabb fátyolfelhőzet is lehet. A csapadéktevékenység elsősorban az ország keleti, délkeleti felére húzódik, ott több hullámban valószínűek záporok, zivatarok, sőt heves (szupercellás) zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket felhőszakadás, nagyobb méretű jég, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetnek. Az északnyugati szél a Dunántúl mellett már a középső országrészben is feltámad. Zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 és 36 fok közé melegszik fel a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten a legmelegebb.