A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délutántól egyre többfelé (de nagyobb eséllyel északkeleten és a Dunántúlon) alakul ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden erőteljesen gomolyfelhő-képződés várható, így napközben erősen felhős, sőt akár borult időszakokra is számítani kell. Délutánig döntően az ország északkeleti harmadán, majd délutántól már a Dunántúl nyugati és délnyugati, déli részein is több helyen várható zápor, helyenként zivatar. A nyugati szél élénk, olykor erős lesz, délutántól mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 21 és 27 fok között várható, de az Északi-középhegység északi oldalán néhány fokkal hűvösebb is lehet.