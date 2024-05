A Köpönyeg.hu prognózisa szerint vasárnap a sok napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zivatar, zápor is előfordul (nagyobb eséllyel reggel a középső tájakon, illetve délutántól bárhol az országban). A délnyugati szél megélénkül.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható, de az ország keleti felén erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés és napközben főként ott lehet záporok, zivatarok kialakulására számítani, este már a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. A Dél-Alföldön heves zivatar kialakulására is van esély. A délies szél csak néhol élénkül meg, zivatarok környezetében azonban viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között változik, északkeleten marad hűvösebb az idő.