A Hungaromet kiadta pünkösdhétfőre Komárom-Esztergomra az elsőfokú, sárga figyelmeztetést a heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat ilyenkor.

Forrás: met.hu

A prognózisuk szerint pünkösdhétfőn az erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés mellett mindenütt többórás napsütés várható, különösen a déli óráktól egyre többfelé kell záporok, zivatarok kialakulására számítani, melyeket felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli, délkeleti irányú szél csak néhol élénkül meg, zivatarok környezetében azonban viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.

Forrás: met.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pünkösdhétfőn a napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, és szórványosan fordul elő zápor, zivatar. Marad a nyárias meleg 25-26 fokos maximumokkal. Élénk lesz a dél-keleti szél.