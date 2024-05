A Köpönyeg.hu prognózisa szerint május 18-án, szombaton a reggeli párásság után sok napsütésre számíthatunk, már csak északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A levegő 21 és 26 fok közé melegszik.

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Hungaromet prognózisa szerint az összefüggő felhőzet északkeleten is szakadozik, és ott is erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Több helyen valószínű zápor, zivatar, néhol akár heves zivatarok is kialakulhatnak intenzív csapadék kíséretében. Éjszaka a csapadékgócok számossága csökken, és egyre inkább az északkeleti tájakra korlátozódnak, közben egyre nagyobb területen kiderül az ég.

Hajnalra az északi tájakon párássá válhat a levegő, helyenként köd, valamint réteges felhőzet képződhet, ám ezek szombaton hamar feloszlanak, és általában sok napsütésre számíthatunk a képződő gomolyfelhők mellett. Főként az északkeleti tájakon alakulhat ki kevés helyen zápor, zivatar. A délkeleti szél délnyugatira fordul, olykor megélénkül. Zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 28 fok között változik.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).