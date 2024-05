A Hungaromet már reggel figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom vármegyére, majd a nap folyamán riasztást is kiadtak. Jelen állás szerint (16:45 - a szerk.) a vármegye egész területén elsőfokú, citromsárga riasztást van érvényben a zivatarok miatt, míg a Tatabányai járásban emellett felhőszakadás miatt is. Az elsőfokú figyelmeztetés is érvényben van. Délután Tatabányára meg is érkezett a jégeső, mint az videónkban is látható cikkünk végén. Várjuk olvasóink fotóit is a [email protected] email címre, a település megjelölésével.

A jégeső csak úgy kopogott hétfő délután Tatabányán

Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint egyébként a zivatarokat kísérő villámlás, a jégeső és a szélerősödés, valamint a felhőszakadások miatt aggódhatnak az emberek.

Tatabánya egyik lakótelepére így érkezett meg a jégeső: