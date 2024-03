Délutánra teljesen elborult az idő térségünkben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat már ki is adta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést a heves zivatarok és szél miatt. A vihar széllökések miatt a citromsárga riasztást is kiadták. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát.

A meteorológia előrejelzése szerint a szombat délután az északnyugat felől érkezett markáns hidegfront az esti, éjszakai órákban fölöttünk halad, és várhatóan vasárnap hajnalban, reggel hagyja el keleti, délkeleti határainkat. A fronthoz kapcsolódóan az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon és a Duna vonalában (majd a késő esti, éjféli órákban a Bodrogköz környezetében is) nagyobb területen kísérhetik átmeneti viharos széllökések (ált. 70-85 km/h, de elsősorban az Észak-Dunántúlon, valamint a Balaton környezetében lokálisan 85 km/h-t meghaladó átmeneti szélroham sem kizárt).

A légmozgás a nagy sebességgel mozgó hidegfront mögött késő estétől a legtöbb helyen várhatóan gyorsan veszít erejéből. A front mentén a késő délutáni, esti órákban a záporok mellett zivatarok is előfordulhatnak, erre az ország északnyugati felén van számottevő esély.