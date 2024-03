A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden erősen felhős, a Dunántúlon borult lesz az ég. Itt többfelé, keleten csak szórványosan várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a Dunántúlon továbbra is erősen felhős marad az ég, és szórványosan valószínű ott eső, zápor. Másutt a felhős idő mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, és főként a Tiszától nyugatra lehet még kisebb záporeső. A Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, északnyugaton viharossá is fokozódik, keleten legfeljebb élénk lökések lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a naposabb tiszántúli vidékeken akár 16, 17 fokot is mérhetnek.