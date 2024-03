megnéztük, milyen lesz a húsvéti időjárás. A Köpönyeg előrejelzése szerint nagyszombaton csak fátyolfelhők zavarják a ragyogó napsütést, nem lesz eső. A déli szél többfelé lesz élénk, néhol erős. Délután már 21-27 fok ígérkezik, főleg délen lehet nyárias idő.

Nagyon kedvező lesz a húsvéti időjárás. Úgy fest, locsolkodni is remek időben lehet majd

Fotó: Huvosi / Forrás: Shutterstock

Húsvét vasárnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd délután megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. 22-26 fok körüli kora nyárias időnk lesz. Húsvét hétfőn kora estig marad a napos, fátyolfelhős időjárás, csapadék nélkül. Kora estétől aztán nyugat, északnyugat felől hidegfront érkezik, melynek hatására egyre többfelé ered el az eső a Dunántúlon, később máshol is. Eleinte a délnyugati majd az északnyugati szél fokozódhat viharossá. 25 fok körüli meleg valószínű.

Melegrekordot hozhat a húsvéti időjárás

Kis érdekesség: a Hungaromet adatai szerint március 30-a eddig 1931-ben volt a leghidegebb, akkor -12 fokot mértek Nyíregyházán. A legmelegebb 1911-ben, Szerepen volt, 26,9 fokkal. A 31-i napi hidegrekordot Túrkeve tartja, 1931 óta -12,1 fokkal, a meleget pedig Békéscsaba. Ott 1975-ben mértek 27,8 fokot ezen a napon. A leghidegebb árpilis elseje eddig Zabaron volt. 2020-ban -11,9 fok volt a nógrádi településen. A napi melegrekordot 1989 óta Körmend tartja, 27,7 fokkal.

A húsvét egyébként mozgóünnep (a március 21-i, tavaszi napéjegyenlőség után következő holdtölte utáni vasárnapra esik, immár 325, az első niceai zsinat óta). 1991-ben napra pontosan azokra a dátumokra esett mint most, 2018-ban pedig április elsején volt húsvét vasárnap, 1988-ban április 3-ra, '86-ban és '75-ben március 30-ra, Jövőre április 20-ára fog esni, 2029-ben és 2040-ben megint elsejére. 2018-ban hidegfront hűtötte le a húsvétot, 1991-ben hűvös, 10-15 fokos idő volt húsvétkor, 1998-ban pedig 14-20 fok közötti idő volt. 1988-ban is 20 fok alatt maradt az idő, 1975-ben pedig csak 10 fok körüli értékeket mértek. Ezek alapján mondhatjuk, hogy a március-áprilisi fordulóra eső húsvétok legmelegebbje lehet ez a mostani az elmúlt majd' 50 évet nézve, de a Hungaromet prognózisa szerint a napi melegrekord megdőlésére is van esély például nagyszombaton.