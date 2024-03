A Köpönyeg.hu prognózisa szerint március 15-én, pénteken a néhány órás napsütés mellett gyakran növekszik meg a felhőzet. Eső inkább csak reggel, a keleti országrészben lehet. A déli szél gyenge marad. 15-17 fok köré melegszik a levegő.

Forrás: met.hu

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.