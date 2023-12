Az Országos Meteorológiai Szolgálat kiadta szombatra az elsőfokú, sárga figyelmeztetést vármegyénkre a heves esőzések és az erős szél miatt. Mint írják, a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát is, 24 óra alatt pedigtöbb mint 20 milliméter csapadék hullhat.

Forrás: met.hu

A prognózisuk szerint szombat délelőtt még előfordulhatnak kisebb-nagyobb napos körzetek - főként északkeleten -, és átmenetileg több helyen csökken a csapadékhajlam. Azonban a nap második felében mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb csapadékhullám érkezik. A délnyugati megyékben eső, másutt havas eső, havazás is valószínű. Általában lepel-3, a magasabban fekvő részeken 5-10 centiméteres hóréteg kialakulhat, de ez csak átmeneti lesz, ugyanis késő délutántól enyhülés kezdődik. Az északnyugati, nyugati szelet többször is erős, olykor viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 9 fok között várható, az ország nagyobb részén délelőtt lesz a legmelegebb, délnyugaton viszont este állhat be a maximum.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton reggelig sokfelé várható csapadék: az ország északkeleti felén havazás, máshol eső. Napközben átmenetileg kevesebb helyen fordul elő vegyes csapadék. Sokfelé fokozódik viharossá a szél! 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.