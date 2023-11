Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra is érvénybe léptette az elsőfokú, sárga figyelmeztetést az ország nagy részére, így Komárom-Esztergom vármegyére is az erős széllökések miatt. Mint írják, az ország északkeleti, keleti harmadában továbbra is sok lesz a felhő, és eső, reggel helyenként havas eső is előfordulhat. Másutt a többórás napsütést felhőátvonulások zavarják, és helyenként lehet vegyes halmazállapotú, záporos csapadék. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, a Dunántúlon és a középső tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton az erős, olykor viharos szél hatására csökken a felhőzet, a legtöbb napsütés a középső tájakon lehet. Elszórtan fordul elő zápor, a hegyekben akár hózápor. Mindössze 6-7 fokos hőmérséklet várható.