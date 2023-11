A Veol.hu-nak Szabó Róbert, a Hun-Ren CSFK Csillagászati Intézet igazgatója elmondta, hogy a sarki fény vasárnapi megjelenése előtt két nappal a kollégáival látták, hogy elindult egy napkitörés a Föld irányába. Most is hasonló jelzésekről számolnak be a meteorológiai oldalak, miszerint ismét egy erősebb geomágneses érheti el a Földet az előttünk álló órákban. Ezért is valószínűsítik sokan, hogy ismét látni lehet majd az aurora borealist. Mindehhez persze a tiszta ég is kell.

− A sarki fény a naptevékenységgel van kapcsolatban, a Napból jövő töltött részecskék lépnek kölcsönhatásba a légkör molekuláival. Most egy napkitörés érte el a Földet − mondta még vasárnap este a csillagász, hozzátéve, hogy a naptevékenységben van egy 11 éves ciklus, és most a maximum felé közeledünk, azaz erősödik a naptevékenység. Az pedig, hogy néhány napja vörös-zöld-lila árnyalatok is látszottak, az a légköri oxigén- és nitrogénmolekulákkal való kölcsönhatást jelzi.

Várjuk olvasóink fotóit! Ha éjjel lefotózzátok a sarki fényt, küldjétek azt el a hely megjelölésével a [email protected] mailcímre.

A spacetweather.com szerint a Föld felé indult mágneses vihar kisebb erejű lesz ugyan, mint ami vasárnap ért el minket, a spaceweatherlive.com adatai szerint pedig így alakul majd a geomágneses aktivitás az előttünk álló órákban és napokban. Eszerint az éjszaka közepén lesz a legnagyobb esély. Az alábbi grafikon UTC-ben számol, ami az egyezményes koordinált világidő, amely jelenleg egy órával jár előttünk. Vagyis magyar idő szerint 19 órától jósolnak magasabb Kp-indexet, a csúcs pedig hajnal 1-4 között lehet.