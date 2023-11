Az Országos Meteorológiai Szolgálat kiadta az elsőfokú sárga riasztást több vármegyére, köztük Komárom-Esztergomra is az egyre erősödő, heves széllökések miatt, amelyek meghaladhatják a 70 kilométer/órát is. A riasztás a Kisbéri, az Oroszlányi és a Tatabányai járásra érvényes, de könnyen lehet, hogy a továbbiakban ezt kiterjesztik az egész vármegyére is.

Forrás: met.hu