A Köpönyeg.hu prognózisa szerint november 24-én, szombaton markáns hidegfront érkezik, útját erős, néhol viharossá fokozódó északnyugati szél jelzi majd, és néhol már előfordulhat hózápor, jégdara zápor is. A hőmérséklet csúcsértéke már csak 2-7 fok körül alakul.

Forrás: met.hu

Vasárnap is télies idő várható, reggel országos faggyal, délután 0-5 fokos értékekkel. A felhőátvonulásoké lesz a főszerep, elszórt hózáporral, havas esővel, záporral. A reggeli órákban délnyugaton kisebb havazás is kialakulhat. A legtöbb napsütést az ország középső tájain élők kapják.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat prognózisa szerint szombat hajnalban Győr térségében már hózápor lehet, amivel érdemes számolniuk azoknak, akik vármegyénkből indulnak Győr-Moson-Sopron felé. Az Útinform péntek esti jelentése szerint szombaton az északnyugati szelet az északnyugati vidékeken, valamint a Dunántúli-középhegység terültén 70 kilométer/órát elérő lökések kísérhetik, emellett délelőtt a délnyugati megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokhoz apró szemű jég és viharos erejű széllökések (60-70 kilométer/órás) társulhatnak. Emellett szombat estétől a nyugati területek fölé hózáporok sodródnak be, ezekből is - az éjféli órákig - pár centiméteres friss hóréteg alakulhat ki.

Mint arra Varga Mihály Sebestyén, a katasztrófavédelem szóvivője figyelmeztetett, a havazás mértékének megfelelőn érdemes felkészülnünk a közúton esetlegesen előforduló helyzetekre. Télen ajánlott a gépjárművünkben pokrócot és hóláncot (esetleg hólapátot) tartani, emellett jó, ha vagy autós töltőről gondoskodnunk, vagy útnak indulás előtt feltöltjük a mobiltelefonunkat. Abban az esetben, ha a hóban elakadnánk, a 112-es központi segélyhívó számon kérjünk segítséget!

Az orvosmeteorológiai prognózis szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb...) is felerősödhetnek.