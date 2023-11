Annak ellenére, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat visszavonta a korábban Ónos eső veszélye miatt kiadott riasztást Komárom-Esztergom vármegye területén, Esztergomban most is fagyott eső és eső váltja egymást. A mellékutcák jegesek, a Vaskapui út pedig kifejezetten csúszik – számolt be róla tudósítónk, aki videót is készített a szélsőséges időjárásról.