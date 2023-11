A Köpönyeg.hu prognózisa szerint Délnyugaton, délen a borult égből több helyen alakul ki eső, zápor. Északon változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, de csak néhol fordul elő csapadék. Az északnyugati szél élénk lesz. Az átlaghőmérséklet 9-10 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint kedden, a hajnali órákban az északkeleti tájakon helyenként párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Eközben délnyugat felől tovább terjeszkedik az egyre vastagabb felhőrendszer északkelet felé, amely a hajnali órákra az ország északkeleti részét is eléri. Hajnaltájt a déli, délnyugati tájakon már egyre nagyobb területen elered az eső. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de az északkeleti derült, szélvédett, fagyzugos részeken gyenge fagy is lehet.