A Köpönyeg.hu prognózisa szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Keleten valószínű a több gomolyfelhő, de csapadék itt sem alakul ki. Az északnyugati szél sokfelé marad élénk. Tovább csökken a hőmérséklet: délután már csak 20-25 fok lesz.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint vasárnap, a hajnali órákban a keleti országrészben este még felhős lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt, majd lassan ott is felszakadozik a felhőzet. Hajnalra a középső tájakon - egy összeáramlás mentén - alacsonyszintű felhőzet képződhet, illetve foltokban köd is kialakulhat. Az északias szelet élénk, főként északkeleten akár erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között várható, ugyanakkor a derült, szélvédett északi völgyekben 5, 8 fokig is lehűlhet a levegő.