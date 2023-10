Október végén nem mondhatnánk, hogy túlságosan jellemzőek a szupercellával, villámokkal tomboló viharok. Most még is sokan ennek lehettek a megyében szem és fültanúi. Ahogy arról beszámoltunk, kedden késő délelőtt nagy sötétséggel és mennydörgéssel közelített megyénk felé a heves vihar. Olvasóink fotókat is küldtek, ők hogyan látták a hirtelen lecsapó felhőszakadást.