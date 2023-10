A Köpönyeg.hu prognózisa szerint fátyolfelhők szűrik az őszi napsütést, csapadék nem alakul ki. A keleti szél néha megélénkülhet. Reggel 3 fok körül alakul a hőmérséklet, több helyen lehet talajmenti fagy. Délután csak 11-16 fok lesz.

Mint írják, erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint kedden, a hajnali órákban délnyugat felől fátyolfelhőzet sodródik fölénk, amely meg is vastagszik. Emellett hajnalra pára-, ködfoltok kialakulhatnak. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között várható, de a hidegre érzékeny helyeken ennél hidegebb is lehet.