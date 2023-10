A Köpönyeg.hu prognózisa szerint időre számíthatunk, azonban csak elszórtan fordulhat elő zápor. A délnyugati szél nagy területen lesz erős, néhol viharos. Folytatódik a meleg levegő beáramlása: délen, délnyugaton akár 28-29 fokos nyárias meleg is lehet. Erős melegfronti hatás érvényesül.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint péntek hajnalban általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Egyre inkább már csak az ország északi, északkeleti felén fordulhat elő eső, zápor, másutt csak elvétve. Minimális eséllyel az ég is megdörrenhet. A déli, délnyugati szél nagy területen lesz élénk, erős, főként az Észak-Dunántúlon viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet - ami sok helyen az éjszaka első felében áll be - általában 12, 19 fok között alakul, északkeleten ennél hűvösebb is lehet.